Будут подняты и другие вопросы, в частности выделение Киеву 35 миллиардов евро финансирования, подготовка страны к зиме и её путь к членству в ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что уже на предстоящем саммите стран-участников Европейского союза, который пройдёт с 17 по 18 октября, будут обсуждены условия для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

По словам европейского чиновника, страны обсудят условия, на которых Киев мог бы подписать выгодное для себя мирное соглашение. Помимо этого в Брюсселе хотят подготовить «дорогу к членству» Украины в Европейском союзе и обсудят развитие событий вокруг страны.

Как отметил Шефчович, страны также постараются достичь соглашения по выделению Украине 35 миллиардов евро в качестве согласованного кредита членами «Большой семёрки», который будет погашаться за счёт замороженных российских активов. Он подчеркнул, что важно достичь согласия к концу года, чтобы на протяжение 2025 года была возможность своевременно выплачивать транши.

Марош Шефчович упомянул и подготовку Украины к зиме, сообщив, что в Европейском союзе работают над стабилизацией украинской энергетической системы. Для этого страны-партнёры производят ремонт, подключение и стабилизацию поставок электроэнергии на украинские территории. Известно, что определённая часть потребления электричества населением будет покрыта за счёт поставок из соседних европейских держав.