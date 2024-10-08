Он отметил, что пока Киев получает миллиарды долларов, пострадавшие от урагана «Хелен» американцы могут получить лишь компенсацию в 750 долларов.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подверг критике действующее американское правительство за выделяемое финансирование Украине на фоне стихийного бедствия в Соединённых Штатах Америки.

По словам американского политика, Администрация президента Джо Байдена выделила Киеву почти 300 миллиардов долларов (откуда такая сумма - неизвестно, реальные цифры меньше), когда пострадавшие от урагана «Хелен», общий ущерб которого оценивают в более чем 30 миллиардов долларов, могут рассчитывать лишь на единоразовую помощь в 750 долларов.

Помимо этого Дональд Трамп недоволен тем, как власти Северной Каролины справляются с последствиями урагана. Он утверждает, что в штате нет людей, которые готовы оказывать помощь пострадавшим.

Министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки Алехандро Майоркас считает, что на ликвидацию последствий от урагана «Хелен» уйдут долгие годы, а сам процесс будет чрезвычайно дорогостоящим. Аналитики компании Moody’s Analytics оценивают суммарный экономический ущерб в 34 миллиарда долларов.