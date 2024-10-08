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Nacvark
Трамп подверг критике выделение Украине $300 млрд. на фоне стихийного бедствия в США
Он отметил, что пока Киев получает миллиарды долларов, пострадавшие от урагана «Хелен» американцы могут получить лишь компенсацию в 750 долларов.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подверг критике действующее американское правительство за выделяемое финансирование Украине на фоне стихийного бедствия в Соединённых Штатах Америки.

По словам американского политика, Администрация президента Джо Байдена выделила Киеву почти 300 миллиардов долларов (откуда такая сумма - неизвестно, реальные цифры меньше), когда пострадавшие от урагана «Хелен», общий ущерб которого оценивают в более чем 30 миллиардов долларов, могут рассчитывать лишь на единоразовую помощь в 750 долларов.

Помимо этого Дональд Трамп недоволен тем, как власти Северной Каролины справляются с последствиями урагана. Он утверждает, что в штате нет людей, которые готовы оказывать помощь пострадавшим.

Министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки Алехандро Майоркас считает, что на ликвидацию последствий от урагана «Хелен» уйдут долгие годы, а сам процесс будет чрезвычайно дорогостоящим. Аналитики компании Moody’s Analytics оценивают суммарный экономический ущерб в 34 миллиарда долларов.

#украина #сша #трамп #ураган хелен
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Nvidia&Intel Hater
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только не в коем разе не совмещать.и да armf кадры не видны в обычных отоборажателях фпс -пока во всяком случае.И если было 60 то станет 120 а не 75.в случае armf2/в случае fsr3 не всегда в 2 раза
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
Китя
12:04
AFMF 2 прибавляет ФПС. К примеру было 60 станет 75ФПС. Насчет FSR FG промежуточные кадры и также увеличивает ФПС ровно в 2 раза.
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
OgoGoLog
12:00
Зачем? Автор таких огульных заявлений не делает.
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bao shin
11:59
Возможно, в играх это так, но в остальном брехня. Лично измерял 5600 и 7600, разница в производительности системы существенная
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
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