До этого украинские власти допускали аренду транзитных мощностей, если с такой инициативой выступит Брюссель.

С начала российско-украинского конфликта украинские власти неоднократно говорили, что не намерены в дальнейшем продлевать договор с российской компанией «Газпром» на осуществление транзита газа из России через украинские территории. До 2022 года многие страны Европы зависели от российских энергоносителей, но со временем европейские государства начали отказываться от него, минимизируя долю российского газа до 2 - 5%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен со следующего года осуществлять транзит российского газа через украинские территории. Примечательно, что сделано это заявление было на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который, как стало недавно известно, хотел обратиться к Киеву с просьбой продолжить транзит, учитывая зависимость Братиславы от поставок газа из России.

Шмыгаль отметил, что в Киеве понимаю острую зависимость некоторых государств, в том числе Словакии, от поставок российского газа. Однако он выразил надежду на постепенную диверсификацию Европой поставок в пользу отказа от импорта из России.

До этого в Киеве допускали продление транзита российского газа через украинские территории только в случае, если инициатором выступит Европа, но при условии, что официально Украина не будет фигурировать в договорах с Россией. Однако позже в Брюсселе дали понять, что готовы полностью отказаться от поставок газа из России.