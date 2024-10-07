Балкер перевозит 20 тысяч тонн нитрата аммония, которые при определённых условиях могут устроить серьёзный взрыв.

Издание The New York Times рассказало о грузовом балкере Ruby под флагом Мальты, которое вышло из порта Кандалакше в Мурманской области с российскими удобрениями на основе нитрата аммония и не может пришвартоваться ни к одному из портов Европы. Судно повреждено и нуждается в ремонте.

После того, как 22 августа балкер вышел из России, недалеко от порта судно село на мель, повредив корпус, гребной винт и руль. Как итог, капитан принял решение отправиться в сторону Северной Европы, попытавшись сыскать помощь и зайти в один из европейских портов. Однако балкеру не разрешают войти ни в один из портов Европы.

Всё дело в грузе - на борту находится 20 тысяч тонн нитрата аммония (аммиачная селитра), которая используется как для производства удобрения, так и для взрывчатки. Несмотря на то, что для детонации вещества необходимые определённые условия, уже были случаи с детонацией подобного груза: в 2020 году в порту Бейрута (Ливан) взорвалось 2,750 тонн аммиачной селитры, что привело гибели более 200 человек и 6,5 тысяч раненых. Мальтийский балкер перевозит почти в десять раз больше нитрата аммония.

Изначально Ruby планировал пришвартоваться в странах Балтии, но литовские власти отказали в этом, потребовав от капитана выгрузить взрывоопасный груз. После того, как корабль поплыл в сторону Великобритании, бывший литовский посол в Лондоне Эйтвидас Баярунас предупредил, что балкер может оказаться «плавающей мегабомбой», поэтому терминалы опасаются принимать его.

The New York Times приводит слова судовладельцев, которые считают, что из-за спекуляции некоторых средств массовой информации насчёт груза, у Ruby сложилась плохая репутация, из-за которой порты опасаются принимать застрахованное судно.