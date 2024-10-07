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Nacvark
Восстановление сектора Газа может стоить 80 - 90 миллиардов долларов
Об этом заявил Чрезвычайный посол Палестины в России Хафиз Нофаль.

Недавно Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериш выступил с призывом к сторонам палестино-израильского конфликта «прекратить страдания» на Ближнем Востоке. Он предложил Израилю и ХАМАС сложить оружие, освободить пленников и положить конец боевым действиям. Тем не менее, боевые действия в секторе Газа продолжаются, а израильские войска не прекращают попытки обнаружить оставшиеся силы ХАМАС для их полной ликвидации.

Чрезвычайный посол Палестины в России Хафиз Нофаль озвучил сумму, которая понадобится на восстановление сектора Газа после боевых действий. По его словам, она составляет 80 - 90 миллиардов долларов по подсчётам ООН. По мнению палестинского дипломата, такую сумму вполне можно собрать, если провести международную конференцию доноров по восстановлению Газы. Очевидно, что дружественные к Палестине страны (Турция, Иран и другие) могут внести свой вклад, но речь явно не о десятках миллиардов долларов, учитывая экономики этих государств.

Хафиз Нофаль подчеркнул, что восстановление анклава возможно лишь в случае, если к административному управлению сектором Газа вернётся Палестинская национальная администрация (ПНА) во главе с Махмудом Аббасом, которая де-факто представляет непризнанную Палестину на международной арене. Под контролем ПНА находился Западный берег реки Иордан, когда сектор Газа, где идут боевые действия, управлялся ХАМАС.

#палестина #сектор газа
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