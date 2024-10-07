Наджиб Микати ссылается на Резолюцию №1701 Совбеза ООН, но не упомянул, что она также призывает силы «Хезболлы» к отступлению за реку Литани.

На фоне того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках военной операции «Стрелы севера» постепенно заходит на южную часть ливанских территорий, вступая в бои с боевым крылом ливанской шиитской организации «Хезболла», премьер-министр Ливана Наджиб Микати призывает международное сообщество оказать давление на Тель-Авив, чтобы он вывел израильские войска в рамках Резолюции №1701 Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН).

Речь о документе, подписанном в 2006 году с целью прекращения Второй ливанской войны. Израильские войска должны были покинуть южную часть Ливана, а «Хезболла» отступить за реку Литани. Впрочем, сейчас ни одна из сторон не выполняет требование обязательной к исполнению резолюции Совбеза ООН.

Глава ливанского правительства также выступил с поддержкой инициативы Соединённых Штатов Америки и Франции, предполагающей прекращение огня между Израилем и «Хезболлой». Помимо этого он поддержал призыв французского президента Эмманюэля Макрона прекратить поставлять оружие ЦАХАЛ.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ливана сообщали, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла незадолго до своей гибели согласился на предложение о прекращении огня. Однако обсудить условия и подписать соответствующий документ не вышло - лидер ливанских шиитов был ликвидирован.