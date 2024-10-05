Иранские власти не планируют вводить войска на территорию Ливана.

На этой неделе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное вторжение в южной части Ливана в рамках военной операции «Стрелы севера», чтобы поразить всю военную инфраструктуру ливанской шиитской организации «Хезболла», а также членов боевого крыла группировки. При этом ливанские территории ежедневно подвергаются массированным бомбардировкам, а израильские войска продолжают сосредотачивать силы на границе.

Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран не планирует вводить свои войска на территорию иностранного государства. Об этом также заявляли в министерстве иностранных дел Ирана, подчёркивая, что Ливан способен выстоять в этом сражении самостоятельно.

По мнению иранского дипломата, Израилю никогда не победить в наземной операции. Он также считает, что проведение ЦАХАЛ авиационных операций в секторе Газа и Ливане является ошибкой.

На текущий момент, «Хезболла» отчиталась о ряде предотвращённых попыток ЦАХАЛ прорвать ливанскую государственную границу. При этом стоит отметить тактику ведения городских боёв израильской армии, которую можно было лицезреть в секторе Газа: военные не стараются прорваться вглубь крупных городов (вероятно - опасаются засады), постепенно закрепляются в небольших районах, осторожно двигаясь квартал за кварталом, пользуясь при этом существенной авиационной поддержкой.