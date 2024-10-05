Киев и Варшава планировали набрать рекрутов из переехавших в Польшу украинцев, обучить их по западным стандартам, вооружить современным оружием и отправить в зону боевых действий.

В этом году Киев и Варшава запланировали создание Украинского легиона, который должен был быть сформирован благодаря привлечению добровольцев среди украинцев, переехавших в Польшу. Предполагалось, что все новобранцы будут обучены на польских территориях западными инструкторами, а также будут вооружены современным оружием, чтобы их можно было отправить в зону боевых действий. Изначально речь шла о формировании полноценной бригады, но пока что рекрутов для этого недостаточно.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава была готова запустить обучение украинских граждан ещё 1 сентября, однако дата была перенесена из-за недостаточного количества новобранцев. После того, как Киев предпринял действия по рекрутированию, чтобы привлечь больше желающих, в Генеральное консульство Украины в Люблино обратилось порядка 300 человек.

По словам заместителя министра обороны Польши Павла Залевского, если из сотен добровольцев удастся сформировать первую учебную группу, польское оборонное ведомство немедленно приступит к её обучению.

Исходя из этого можно понять, что перспективы по формированию Украинского легиона сомнительные. Среди переехавших в Польшу украинских мужчин, мало желающих вернуться в страну обратно в роли военнослужащего, пусть даже и обученного по западным стандартам. Стоит отметить, что рекрутинговый процесс только запущен, но, вероятнее всего, количества желающих все равно не хватит для формирования полноценной бригады.