Брюссель считает новую политику страны антизападной и евроскептической.

После того, как правительство Грузии возглавил премьер-министр Ираклий Кобахидзе от политической партии «Грузинская мечта», Тбилиси лишились финансирования и запланированных инвестиций от Европейского союза. Позже выяснилось, что процесс евроинтеграции государства также был приостановлен.

Посол Европейского союза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что ещё в июне Брюссель принял решение приостановить все встречи с руководством Грузии из-за недружественного отношения.

По его словам, европейское руководство летом обсуждало, как быть в ситуации с грузинским правительством. Как итог, в Европейском союзе решили более не организовывать встречи с грузинскими властями на высшем уровне. Однако Павел Герчинский подчеркнул, что Брюссель готов по-прежнему работать с грузинскими политиками, которые выступают за вступление их государства в Европейский союз.

Как раз таки недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили (придерживается проевропейских настроений) недавно встречалась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Европейский чиновник объяснил, что для евроинтеграции грузинского государства необходимо проведение соответствующих реформ, уважение верховенства права и демократических принципов, но окончательное решение, быть этому или нет, принимает грузинский народ.