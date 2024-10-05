Численность польской армии достигла уже 205 тысяч человек личного состава.

После февраля 2022 года в Польше поставили официальную цель по намерениям достичь численности Войска польского в 300 тысяч человек (250 тысяч - регулярное войско и 50 тысяч - территориальная оборона), а также существенно нарастить расходы на оборону. Несмотря на то, что продолжительное количество времени не удавалось привлечь молодёжь в ряды польской армии, в прошлом году рост численности личного состава был значительным.

Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш объявил, что с недавних пор Вооружённые силы Польши являются третьей армией НАТО по численности, уступая лишь Соединённым Штатам Америки и Турции. По его словам, на военной службе находится 205 тысяч человек (в 2023 году - около 150 тысяч), а к концу года цифра увеличится до 207 тысяч военнослужащих.

Польский министр подчеркнул, что Варшава не экономит на оборонных расходах и выделяет ежегодно на армию 159 миллиардов злотых, то есть 40 миллиардов долларов. Речь идёт о 4,2% от ВПП страны, а это самая большая цифра в процентном соотношении в североатлантическом альянсе.

Средняя зарплата военнослужащих в Польше оценивается в почти 2 тысячи долларов. Помимо этого польским военным полагаются различные социальные выплаты, пособия, а также компенсации, например за службу вдали от места проживания (~130 долларов и компенсирование стоимости проезда домой)

Владислав Косиняк-Камыш заверил, что оборонные расходы Польши будут расти, причём как в абсолютном значении, так и в процентном. На следующий год польские власти выделят на оборону уже 186 миллиардов злотых (более 46 миллиардов долларов).