Всего Прага сумела обеспечить в этом году выполнение контрактов на полмиллиона снарядов.

После того, как Европейский союз не смог выполнить свои обязательства по поставке Вооружённым силам Украины одного миллиона артиллерийских снарядов, Чехия взяла инициативу в свои руки и начали заключать контракты на поставку боеприпасов с иностранными государствами за пределами Европы, за счёт, естественно, европейского финансирования. Оказалось, что такой подход куда более эффективен и смог оперативно удовлетворить нужды украинской армии в снарядах.

Украинский посол в Чехии Василий Зварич заявил, что украинские военные уже получили более трети из полмиллиона обещанных Прагой боеприпасов. Причём чешские власти продолжать оформлять контракты на поставку снарядов, чтобы обеспечить беспрерывную цепочку, но для этого необходимо европейское финансирование. Стоит отметить, что когда речь идёт о трате средств на поддержку Украины без выгоды (в данном случае - без инвестиций в европейский военно-промышленный комплекс), то европейские державы неохотно вкладывают деньги.

Дипломат также опроверг информацию о проблемах с преждевременным разрывом поставляемых боеприпасов. По его словам, такая информация дискредитирует «чешскую инициативу».

Василий Зварич также указал на то, что инициатива Чехии позволила также инвестировать в украинского производителя боеприпасов. Однако для того, чтобы увеличить производственные мощности, необходимо больше финансовых ресурсов. Он выразил надежду, что поставки боеприпасов продолжатся и в следующем году.