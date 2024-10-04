Израильские власти проводят операции без ведома Вашингтона и во всём опираются на американские гарантии безопасности, пренебрегая позицией США.

Издание The Washington Post пишет, что с конца 2023 года взаимоотношения между Соединёнными Штатами Америки и Израилем, являющимися стратегическими партнёрами, начинают охлаждаться и всё из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Более того, из-за боевых действий Тель-Авив потерял шансы на нормализацию отношений с рядом арабских соседних стран, в частности Саудовской Аравией.

Как отмечает издание, Вашингтон сохраняет за собою обязательства перед Израилем в защите государства, в особенности перед лицом Ирана и финансируемых Корпусом стражей исламской революции (КСИР) военно-политических силах (ХАМАС, «Хезболла», «Ансар Аллах» и другие). Однако порой Тель-Авив злоупотребляет американскими гарантиями безопасности, проводя операции без согласования с Соединёнными Штатами Америки и лишь расширяет потенциальную зону боевых действий проведением атак на Западный берег реки Иордан, Сирию, сектор Газа, Ливан и Иран.

The Washington Post напомнили, что американский президент Джо Байден неоднократно обращался к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой отказаться от военных побед ради того, чтобы сосредоточиться на стратегии мирного урегулирования всех военных конфликтов. Тем не менее, это не останавливает Тель-Авив от воинственных решений, причём иногда из-за этого Вашингтону приходилось ограничивать Израиль, например приостановив поставки авиационных бомб, чтобы они не использовались по гражданским кварталам в Рафахе (сектор Газа).

В пример можно взять даже информацию от Politico, которая свидетельствуют об обсуждении израильскими и американскими властями ограниченного ответа Ирану. Вашингтон, осознавая, что Израиль не откажется от ответного удара, вынужден проводить обсуждения и договариваться с партнёром так, чтобы его ответ не привёл к серьёзной эскалации в регионе.