По данным издания, одной из целей израильской армии могут стать проиранские подразделения в этих странах.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники в Администрации президента Джо Байдена, пишет, что Соединённые Штаты Америки обсуждают с Израилем возможность проведения ограниченного ответа на действия Ирана. В качестве возможных целей рассматривают поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР) военные формирования в Йемене (йеменские хуситы) и Сирии.

По данным издания, в Вашингтоне отдают предпочтение именно ограниченному ответу, поскольку осознают, что Тель-Авив полностью не откажется от ответных действий. Как отмечает Politico, всё это указывает на ослабление американского влияния на Израиль и ситуации на Ближнем Востоке в целом.

В то же время издание Axios утверждают, что целями израильских военных могут стать объекты Ирана, имеющие стратегическую значимость, например инфраструктура нефтяной отрасли. В материале данного издания также вспоминают, что во время прошлой ответа на иранскую атаку Израиль нанёс удар по военной базе, расположенной поблизости с ядерным объектом, намекнув тем самым на его доступность, как цели.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что не поддерживает нанесение ударов по ядерным объектам Ирана. Он также заверил в проведении консультаций с Израилем по поводу ответа Тегерану на позавчерашний массированный обстрел.