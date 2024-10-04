Официально Тегеран отвергает идеи по созданию ядерного оружия.

После того, как бывший американский президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов Америки из «ядерной сделки» с Ираном, возникли опасения, что страна, имеющая ядерные технологии, может использовать их для производства собственного ядерного оружия. Официально Тегеран утверждает, что является приверженцем «мирного атома», а иранский президент Масуд Пезешкиан сообщал о готовности вернуться к сделке в обмен на снятие санкций.

Издание The Times, побеседовав с бывшим заместителем Генерального директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейноненом, пишет, что уже в 2025 году Иран будет иметь возможность по созданию 10 ядерных боеголовок, готовых к применению.

Как отмечает собеседник издания, такое количество боеголовок не позволят Тегерану уничтожить какое-либо государство, но их можно использовать в переговорах, занимая более выгодную переговорную позицию. Хейнонен во время работы в МАГАТЭ посещал ядерные объекты Ирана и общался с высокопоставленными в данной сфере чиновниками страны.

Олли Хейнонен добавил, что в сложившейся ситуации Тегеран вряд ли будет лишний раз заявлять о своём ядерном оружии, храня его лишь как «козырь» в переговорах.

Стоит отметить, что разговоры о возможностях Ирана создать ядерное оружие идут ещё с 2023 года. Страна обладает необходимыми мощностями, чтобы из «мирного атома» перекатиться в «агрессивный».