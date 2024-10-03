До конца недели компанию Ptashka Drones должно было забронировать правительство, но главный инженер, специализирующийся на разработке систем противодействия российским дронам, пополнил ряды армии в должности «стрелка».

Известно, что министерство экономики Украины осуществляет бронирование сотрудников компаний, чья деятельность связана с критической инфраструктурой или другими направлениями, важными для обслуживания нужд Вооружённых сил страны. Очевидно, что компании, производящие оружие для украинских военных или выполняющие государственные заказы для министерства обороны, попадают под бронирование и не подлежат мобилизации на момент трудоустройства.

Тем не менее, украинская компания, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия российским дронам Ptashka Drones, сообщила, что их главный инженер был мобилизован по дороге на работу сотрудниками Голосеевского территориального центра комплектования (ТЦК, украинские военкоматы) в городе Киев. Сообщение с Telegram-канала Ptashka DronesКак отмечается в сообщении, компания по-прежнему имеет гражданско-правовые обязательства перед воинскими частями, незавершённые контракты на производство новых систем, а до официального бронирования сотрудников Ptashka Drones оставалось меньше недели.

Однако сотрудники ТЦК, выслушав все аргументы главного инженера (специализировался на разработке систем для противодействия дронам), сочли, что он всё же будет полезнее в должности «стрелка», доставив его в учебный центр.