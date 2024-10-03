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Nacvark
Компания-производитель БПЛА для ВСУ сообщила, что сотрудники ТЦК мобилизовали их главного инженера
До конца недели компанию Ptashka Drones должно было забронировать правительство, но главный инженер, специализирующийся на разработке систем противодействия российским дронам, пополнил ряды армии в должности «стрелка».

Известно, что министерство экономики Украины осуществляет бронирование сотрудников компаний, чья деятельность связана с критической инфраструктурой или другими направлениями, важными для обслуживания нужд Вооружённых сил страны. Очевидно, что компании, производящие оружие для украинских военных или выполняющие государственные заказы для министерства обороны, попадают под бронирование и не подлежат мобилизации на момент трудоустройства.

Тем не менее, украинская компания, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия российским дронам Ptashka Drones, сообщила, что их главный инженер был мобилизован по дороге на работу сотрудниками Голосеевского территориального центра комплектования (ТЦК, украинские военкоматы) в городе Киев.Сообщение с Telegram-канала Ptashka DronesКак отмечается в сообщении, компания по-прежнему имеет гражданско-правовые обязательства перед воинскими частями, незавершённые контракты на производство новых систем, а до официального бронирования сотрудников Ptashka Drones оставалось меньше недели.

Однако сотрудники ТЦК, выслушав все аргументы главного инженера (специализировался на разработке систем для противодействия дронам), сочли, что он всё же будет полезнее в должности «стрелка», доставив его в учебный центр.

#украина #бпла
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