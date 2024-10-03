По данным издания, обе страны зависят от поставок американских ракет.

Известно, что позавчерашний массированный обстрел израильских территорий Ираном был куда успешнее, чем аналогичная комбинированная атака по Израилю в апреле, когда израильской армии и союзникам удалось сбить в воздушном пространстве 99% целей, предотвратив разрушения.

Издание The Telegraph пишет, что поставки Соединёнными Штатами Америки ракет противовоздушной обороны Украине значительно израсходовали запасы противоракет, в связи с чем возможности Израиля по отражению иранской атаки были ослаблены.

Стоит отметить, что основной системой противоракетной обороны Израиля является «Железный купол», но страна также использует американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, стоящие на вооружении украинской армии. Тем не менее, весной появилась информация о намерениях Тель-Авива снять с эксплуатации американские комплексы.

Отмечается, что Украина и Израиля в значительной степени зависят от поставок американских противоракет, однако ограниченные ресурсы Соединённых Штатов Америки не дают покрыть все израильские потребности, как, впрочем, и украинские. The Telegraph подчёркивают, что необходимо искать по данному вопросу.

На текущий момент имеются сложности с наращиванием производства противоракет для Patriot, оперативно решить которые компании-производители пока не могут.