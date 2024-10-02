Глава североатлантического альянса готов сотрудничать с обеими кандидатами в лидеры США.

Со вчерашнего дня новым Генеральным секретарём НАТО является бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, занимавший эту должность на протяжении 14 лет (2010 - 2024) и неоднократно встречавшийся с тогдашним американским президентом Дональдом Трампом. Возможное возвращение кандидата от Республиканской партии в Белый дом вызывало опасения, что политик может минимизировать участие Соединённых Штатов Америки в североатлантическом альянсе, если сочтёт членство невыгодным для его страны.

Издание The Times пишет, что Рютте, в отличие от ряда чиновников НАТО, не обеспокоен возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Наоборот, он поблагодарил политика за то, что тот призвал союзников вкладывать больше средств в оборону. Стоит напомнить, что Трамп призывал союзников по североатлантическому альянсу вкладывать в оборону, иначе Вашингтон не придёт к ним на помощь, когда они подвергнутся нападению.

Впрочем, даже сам Марк Рютте публично говорил уже, что готов работать с обеими кандидатами в американские президенты, с кем именно нужно будет - покажут результаты выборов. Причём когда речь зашла о демократе Камале Харрис, он подчеркнул имеющиеся у неё «фантастические достижения, как весьма уважаемого лидера».

Новый Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что не волнуется за результаты президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, поскольку оба кандидата понимают важность трансатлантических отношений, которые имеют решающие значение не только для Европы.