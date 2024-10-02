Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя возможное улучшение дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном после президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, заявил, что пытать особых иллюзий по этому поводу никто не будет.

По его словам, учитывая сложившийся в штатах двухпартийный «антироссийский консенсус», следует готовиться к длительному противостоянию с Соединёнными Штатами Америки. Он подчеркнул, что речь идёт о противостоянии во всех смыслах, а Москва посылает все предупредительные сигналы, чтобы продемонстрировать свою решимость.

Российский министр отметил, что Вашингтон не в состоянии нанести России стратегическое поражение, хотя и недооценивать этот риск нельзя. До этого российские власти неоднократно говорили о невозможности нанесения России стратегического поражения, поскольку в таком случае Москве не будет смысла опасаться принимать какие-либо ответные решения.

До этого Сергей Рябков комментировал возможное решение Киеву на удары вглубь российских территорий, указав на непонимание Вашингтоном и Лондоном всю опасность «той игры, которую они ведут». Он предупредил, что Москва готова ко всему и отреагирует так, чтобы «мало не показалось».