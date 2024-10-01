По этой причине он призывает разрешить Киеву наносить удары вглубь России.

Ещё в августе Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Запад разрешить Украине наносить удары вглубь российских территорий западным оружием. Он подчеркнул, что пока на передаваемом оружии установлены ограничения, оно является бесполезным.

В этот раз Жозеп Боррель выступил с призывом разрешить Киеву наносить удары не только по «стрелам», но и по «лучникам». Он отметил, что украинским военным необходимо разрешение на удары по российским военным аэродромам и пусковым площадкам, чтобы противостоять России в полной мере.

Глава европейской дипломатии также акцентирует внимание на том, что все действия Брюсселя, направленные на поддержку Украины, связаны не с любовью к украинскому народу или искренней щедростью, а интересами Запада добиться поражения России. Скорее всего, чиновник имел ввиду, что таким образом удастся обеспечить безопасность западных стран.

На текущий момент Вооружённые силы Украины по-прежнему имеют ограничение по дальнобойности поставляемых им дальнобойных ракет. В Киеве ожидают, что окончательное решение по этому вопросу будет принято во время предстоящей встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которую посетит американский президент Джо Байден.