В МИД Польши обозначили, что первым делом Брюссель обсудит с Киевом верховенство права и систему правосудия, а Варшава поднимет вопросы связанные с Волынской трагедией.

В польско-украинских отношениях есть определённые разногласия, которые становились острыми темами для обсуждений между странами. Одна из таких тем - Волынская трагедия (1943 - 1944), когда члены Организации украинских националистов провели этническую чистку польского населения на территории Волыни (входит в состав Украины).

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский, комментируя предстоящие переговоры между Европейским союзом и Украиной, предупредил Киев, что первым делом будет обсуждаться вопрос верховенства права и системы правосудия. Как раз таки тогда польские власти поднимут тему эксгумации тел погибших во время Волынской трагедии.

Польский чиновник сразу отметил, что в случае, если между странами не будет достигнуто согласие, то переговоры фактически заморозятся на первом разделе и перейти к следующему перейти будет невозможно.

Бартошевский подчеркнул, что Варшава не шантажирует Киев и не требует мести или наказания, но украинские власти должны быть готовы действовать согласно европейским правилам. По его словам, в Польше попросту хотят добиться от украинских властей достойного захоронения останков погибших в Волынской трагедии поляков.

Официально Киев не признаёт свою причастность к событиям 1940-х годов. Очевидно, что признание этнических чисток, проводимых определёнными организациями в тот период времени, оставит серьёзное репутационное пятно на истории Украины. Некоторые украинские чиновники также напоминают Варшаве, что она проводила ответные чистки украинского населения.