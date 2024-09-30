Экономисты в комментарии Financial Times сомневаются в эффективности такого решения.

Правительство Таиланда приняло решение запустить программу по стимулированию экономики страны, заложив под эту цель 14 миллиардов долларов. Причём власти планируют инвестировать не в малый или средний бизнес, а в потребителя, раздав десяткам миллионов граждан по 10 тысяч тайских батов или почти 310 долларов прямым банковским переводом.

Предполагается, что сначала пособие получат 14,5 миллионов граждан наиболее уязвимой категории населения, в частности люди с ограниченными возможностями и пользующиеся другими социальными программами. Всего в программе решили принять участие уже более 36 миллионов человек.

Министр финансов страны Пичай Чунхаваджира сразу подчеркнул, что у государства ограниченный бюджет и какие-то конкретные сроки реализации выплат не установлены.

Правительство из партии «Для Таиланда» считает, что таким образом им удастся простимулировать потребление и, соответственно, увеличить ВВП за счёт потребителей. Страна отстаёт в экономическом развитии от своих соседей, рост её ВВП в прошлом году ограничился 1,9%, когда соседняя Индонезия увеличивает свои показатели на 5% ежегодно.

Издание Financial Times, опросив экспертов, сообщает, что они не верят в успешность данной меры стимулирования. По их мнению, разовых выплат недостаточно - они буду иметь ограниченный характер, поэтому ждать экономического роста без структурных реформ не стоит. Впрочем, в Центральном банке Таиланда инициативу правительства также не оценили, назвав её безрассудной. Несмотря даже на это, власти всё же реализуют свою программу, но, как отмечает издание Reuters, у них возникают сложности с поиском финансирования.

Примечательно, что рост ВВП входил в предвыборную программу партии «Для Таиланда», как и выделение 10 тысяч тайских бат всем гражданам старше 16 лет. Изначально их планировали выплатить в формате «цифрового кошелька», но в итоге власти сошлись на банковском переводе.