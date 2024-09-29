Он считает, что это необходимо для изменения баланса сил в регионе на долгие годы.

Позавчера израильской армией был ликвидирован генеральный секретарь ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла, который находился в бункерном штабе в столице Ливана. Вместе с ним, также могли быть ликвидированы и другие функционеры организации, в частности, руководство военизированного крыла.

Глава израильского правительства, покинувший Нью-Йорк на фоне ликвидации Насраллы, заявил, что данное решение было принято Тель-Авивом ради безопасного возвращения жителей северной части Израиля в свои дома. Он утверждает, что ликвидация главы «Хезболлы» поспособствует изменению баланса сил в регионе на долгие годы.

По мнению главы израильского правительства, пока глава «Хезболлы» остаётся живым, он может восстановить потенциал организации, который ежедневно разрушается Израилем. Нетаньяху пообещал продолжить нанесение мощных ударов по Ливану, чтобы выполнить все поставленные операцией «Стрелы севера» цели.

Биньямин Нетаньяху также предупредил все «режимы аятолл», что на Ближнем Востоке нет места, куда не дотянется рука Израилю. Он подчеркнул, что за любым ударом по израильским территориям последует ответный.