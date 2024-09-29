Пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел Николь Бидо счёл её альтернативой «агрессивной риторике» Киева и Москвы.

Весной Китаем и Бразилией был разработан план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который предусматривал прекращение боевых действий и реализацию гуманитарных функций в зоне боевых действий. Однако ни один из шести пунктов не определяет, кто является виновником конфликта. Также нет речи про вывод украинских или российских войск с каких-либо территорий. Фактически речь идёт о полной заморозке конфликта с намёком на дипломатическое урегулирование.

Пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николь Бидо заявил, что в Берне поддерживает китайско-бразильскую мирную инициативу. Объясняется это тем, что она призывает стороны конфликта к прекращению огня и политическому решению, являясь альтернативной «агрессивной риторики» как со стороны Киева, так и Москвы.

Примечательным является в этом плане отсутствие каких-либо ссылок на Устав Организации объединённых наций. Швейцарский чиновник подчеркнул, что Швейцария всегда настаивала на важности таких ссылок, но данная мирная инициатива вписывается в рамки международного права.

Предполагается, что Пекин поспособствует созданию платформы «Друзья Мира» из стран Глобального Юга, которая будет направлена на поиск мирного решения российско-украинского конфликта.