В Минске считают, что «игра» может выйти из-под контроля.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время своего выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединённых наций заявил, что в Минске обеспокоены наращиванием войск стран-участников НАТО на белорусской границе. Он отметил, что если ситуация выйдет из под контроля, то есть риск катастрофических последствий, особенно на фоне большого количества ядерного оружия в Европе.

По словам белорусского министра, североатлантический альянс продолжает наращивать свой военный потенциал на западном участке границы с Белоруссией. Он оценивает контингент войск НАТО в десятках тысяч солдат и тысячах единиц военной техники.

«Мы серьезно опасаемся, что «игра» может выйти из-под контроля», - добавил он.

Более того, Рыженков отметил, что за подобным развитием событий есть риск перехода в Третью мировую войну. До этого, белорусский президент Александр Лукашенко выступал с аналогичной риторикой, в которой указал на риск новой мировой войны в случае вторжения в Белоруссию.

Ранее, российский президент Владимир Путин уже предупреждал о возможности применения ядерного оружия, если в отношении Белоруссии, как участника Союзного государства, будет предпринята агрессия.