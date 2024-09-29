Об этом он рассказал Fox News.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп известен своей миротворческой риторикой и обещаниями завершить российско-украинский конфликт ещё до проведения инаугурации, то есть сразу после победы на президентских выборах. Даже перед встречей с Зеленским он подчёркивал хорошие отношения как с украинской, так и российской стороной конфликта.

Владимир Зеленский после разговора с Трампом дал интервью американскому изданию Fox News (его журналисты критикуют действующее американское правительство и поддерживают республиканцев), подытожив итоги переговоров с американским политиком. По его словам, он получил от Дональда Трампа прямую информацию о готовности экс-президента поддерживать Украину и занять её сторону.

Зеленский добавил, что в ходе их встречи в Нью-Йорке американский политик проявлял большой интерес к «плану победы» Украины, задавал много вопросов касаемо ситуации на поле боя и запросов Киевом оружия и западной помощи. При этом он подчеркнул, что не знает, кто победит на президентских выборах в ноябре.

Стоит понимать, что Дональд Трамп выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта на справедливых условиях. Какие условия политик считает справедливыми - непонятно. Очевидно, что если его понятие справедливости не совпадёт с переговорными требованиями Москвы, он продолжит оказывать военную помощь Украине.