Глава европейской дипломатии подчеркнул, что именно поэтому Тель-Авив избегает обсуждения данного вопроса.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций (ООН) пошла встреча, на которой представители более 90 стран, включая Саудовскую Аравия, страны Европейского союза и Норвегию, обсуждали возможность создания палестинского государства с международным его признанием. Израиль не посетил встречу, хотя Тель-Авив приглашение получил. В то же время на основной сессии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отчитывался об уничтожении 23 батальонов ХАМАС из 24 существующих.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Euractiv заявил, что Нетаньяху сделает всё для того, чтобы создание государства Палестина было невозможным. По его мнению, именно по этой причине израильские власти не желают участвовать в каких-либо переговорах по данному вопросу.

Стоит понимать, что в случае, если всё-таки создание независимого государства Палестина станет возможным, то встанет вопрос государственных границ новообразованной страны. В таком случае ООН, скорее всего, обратятся к Плану по разделу Палестины 1947 года, а по нему арабскому государству достанется 11,1 тысяч километров², когда у израильтян будет чуть более половины 14,1 тысяч километров². Нюанс заключается в том, что реальная площадь Израиля сейчас составляет 22,1 тысячи километров² и Тель-Авив навряд ли захочет покидать имеющиеся территории.