Украинская дипломатическая миссия попросила организовать данную встречу.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил намерения провести встречу с Владимиром Зеленским сегодня утром в 09:45 (16:45 по московскому времени) в небоскрёбе Trump Tower («Башня Трампа»), расположенном в Нью-Йорке.

Помимо этого, американский политик опубликовал в своей социальной сети Truth Social пришедшее ему от заместителя руководителя дипломатической миссии Украины в Соединённых Штатах Америки Дениса Сиеника. Он приводит слова Зеленского, который просит о встрече, считая, что диалог между политиками может приблизить справедливый мир. В качестве удобного времени в письме обозначается как раз таки пятница.

Издание Time пишет, что изначально Зеленский и Трамп должны были встретиться в резиденции американского политика во Флориде, но Киев попросил выбрать более нейтральную территорию, чтобы их встреча не расценивалась как поддержка предвыборной кампании Республиканской партии. По данным издания, в один момент переговоры между политиками были сорваны, поскольку Владимир Зеленский посетил оружейный завод в штате Пенсильвания, где находился в присутствии исключительно демократов. Источники издания отмечают, что Трамп, скорее всего, был обижен сложившейся ситуацией, ведь украинский политик посетил родной штат Джо Байдена, который, помимо прочего, является важным для предвыборной гонки из-за неопределённости местных избирателей. Как итог, обсуждения о выборе места встречи были сорваны, а Дональд Трамп подверг Зеленского новой порции критики.