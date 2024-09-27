В первом полугодии объём торговли между странами увеличился на 17%.

На полях Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций (ООН) министр иностранных дел Украины вместе с китайским коллегой Ван И провели встречу, в ходе которой Пекин подтвердил традиционную дружбу между странами, которая позволила им установить стратегические партнёрские отношения.

Китайский министр отметил, что Украина и Китай постепенно адаптируются к последствиям украинского кризиса (так китайские власти обозначают боевые действия на украинских территориях) и восстанавливают «практическое сотрудничество».

По его словам, в первом полугодии удалось достигнуть роста объёма китайско-украинской торговли на уровне 17%. Он подтвердил готовность работать с Киевом для поддержания стабильной динамики развития торговых и двусторонних отношений. Что касается российско-украинского конфликта, китайский министр подчеркнул, что в Пекине по-прежнему выступают за решение подобных вопросов путём диалога на справедливых условиях.

Ван И также добавил, что Китай уделяет внимание гуманитарной помощи Украине и уже предоставил четыре партии груза, а также готов предоставить новую помощь в соответствии с запросами Киева. Он оценил предпринимаемые Украиной эффективные меры для обеспечения китайских граждан и учреждений, расположенных в стране, выразив надежду, что это продолжится впредь.