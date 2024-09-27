Они будут потрачены на средства ПВО, БПЛА, танки, боеприпасы и другое оружие.

Недавно министерство финансов Германии заблокировало заключение министерством обороны новых контрактов на производство оружия для ВСУ, поскольку оборонное ведомство вышло за пределы утверждённого на этот год финансирования, выделенного им для оказания поддержки Киеву. Немецкий канцлер Олаф Шольц поддержал позицию министерства финансов, поскольку она соответствовала действительности.

Однако стало известно, что министерство обороны страны обратилось к министерству финансов с запросом выделения 400 миллионов евро на дополнительную военную помощь Украине в этом году. Объяснили это тем, что на фоне обостряющейся ситуации возникают риски поражения Киева из-за отсутствия значительной материальной поддержки.

Министерство финансов сочло запрос обоснованным и подтвердило, что оно отвечает конституционным и бюджетным требованиям по незапланированным расходами. Ведомство обратилось в бюджетный комитет Бундестага с запросом одобрить выделение дополнительных средств. Как итог, удалось согласовать новое финансирование. Предполагается, что благодаря нему украинские военные получат средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и другое оружие.

Помимо этого, 170 миллионов евро будут направлены в краткосрочной перспективе для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.