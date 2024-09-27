Он также сообщил о намерениях Тбилиси «восстановить все разрушенные мосты» между странами.

Несмотря на то, что недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе извинялся перед народом Южной Осетии и Абхазии из-за организованной тогдашним грузинским президентом Михаилом Саакашвили войны, которая впоследствии привлекла Россию к вмешательству, в этот раз грузинский политик выступил с иной риторикой, свидетельствующей о его надеждах воссоединения кавказских государств.

В 2008 году грузинские военные вошли с бронетехникой в Цхинвал (Южная Осетия), объявив о начале «операции по восстановлению конституционного порядка». После того, как их вытеснила российская армия, Тбилиси обвинили Россию в запланированной попытке вторжения в Грузию, а свою операцию назвали превентивной мерой, направленной на предотвращение агрессии.

В этот раз, действующий грузинский президент, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций (ООН), обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что грузинские власти всегда будут приветствовать граждан «по эту сторону линии». Более того, он отметил, что 20% грузинских территорий оккупированы, но это не мешает Грузии развиваться.

По словам Ираклия Кобахидзе, в Тбилиси надеются на «восстановление всех разрушенных мостов» между Грузией, Южной Осетией и Абхазией. Он подчеркнул, что все действия его правительства направлены на то, чтобы однажды «мы, вместе с нашими детьми, смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», намекая на возможность воссоединения республик.

Министерство иностранных дел Абхазии отреагировало на заявления грузинского политика, отметив, что это не первый раз, когда грузинское руководство повторяет свою риторику, с теми же мифическими терминами. Ведомство призвало Тбилиси подписать мирный договор с Абхазией, а также признать суверенитет и независимость Абхазского государства.