Такой показатель фиксируется с начала года.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при ведомстве заявил, что за последние пять лет количество IT-преступлений выросло в более чем два раза. По данным правоохранительных органов, только с начала текущего года общий ущерб от них оценивается на сумму свыше 116 миллиардов рублей, а к концу, очевидно, цифра будет больше.

По словам российского министра, доля киберпреступлений остаётся значительной и достигает 40%. Иначе говоря, практически каждое второе преступление приходится на киберпространство. По тяжким и особо тяжким преступлений цифра близится к 60%.

Колокольцев подчеркнул, что устранение причин и условий, которые способствуют росту IT-преступлений, зависит по большей степени не от министерства внутренних дел, а от деятельности, находящейся в компетенции других ведомств, операторов связи, провайдеров, регуляторов и кредитных организаций. В то же время министр утверждает, что их ведомство, со своей стороны, предпринимает непосредственное участие в совершенствовании законодательной базы, затрагивающей информационные технологии.