Он подчеркнул, что обсуждению подлежит не только вопрос снятия ограничений на дальнобойности украинского оружия, а стратегия Киева в целом.

Известно, что вскоре Владимир Зеленский проведёт переговоры с американским президентом Джо Байденом и другими политиками, чтобы обсудить разработанный им «план победы» и другие вопросы, в том числе касающиеся снятия ограничений на дальнобойность поставляемого Вооружённым силам Украины дальнобойного оружия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе визита на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций заявил, что в ближайшие несколько дней Лондон обсудит с Киевом решение по снятию ограничений на удары вглубь российских территорий британскими ракетами Storm Shadow. Он пообещал, что позиция Зеленского будет внимательно выслушана.

Однако, как подчеркнул глава британского правительства, обсуждён будет не только этот вопрос, но и ряд других, которые касаются «стратегического, всеобъемлющего пути для Украины» для противостояния России.

Ранее в Белом доме подтвердили запланированные переговоры между американским президентом Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в рамках который будет обсуждено снятие ограничений на удары вглубь России. Отмечается, что текущая позиция Вашингтона по данному вопросу остаётся неизменной, то есть ограничения по-прежнему действуют.