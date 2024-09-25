С 10 по 12 октября американский президент будет в Германии, как раз таки между этими датами может состояться неожиданная встреча политиков.

В официальном заявлении Белого дома сообщили, что уже в октябре может состояться неожиданная встреча лидеров четырёх ключевых стран Запада - Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Германии и Франции. До этого об этом писало немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на информированных источников.

Отмечается, что с 10 по 12 октября американский президент Джо Байден совершит свой первый за весь президентский срок государственный визит в Германию. Как раз таки между этими датами в стране могут собраться ещё три лидера - премьер-министр Великобритании Кир Стармер, немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон.

По данным издания, четыре западных лидера соберутся для того, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в российско-украинском конфликте. Будут подняты и другие темы, например безопасность НАТО, за поддержку которой американский президент поблагодарит лидеров трёх стран.

Помимо этого Байден планирует посетить американскую военную базу «Рамштайн», где практически ежемесячно проходят одноимённые встречи Контактной группы по обороне Украины.

Примечательно, что встреча произойдёт менее чем за месяц до президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, в которых Джо Байден не принимает участия.