Он подчеркнул, что подобные планы приведут лишь к новым конфликтам с большей нестабильностью.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности Организации объединённых наций (ООН) раскритиковал предложенные другими странами инициативы по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что во многих таких мирных планах не упоминается Устав ООН, нет разделения на агрессора и жертву, но при этом обе стороны конфликта призываются к деэскалации. По его мнению, опыт истории показал, что мир без принципов лишь дорога к новому конфликту и большей нестабильности.

Блинкен добавил, что принятие такого мирного плана выгодно России, но никак не Украине. Он подчеркнул риск, что «потенциальные агрессоры» по всему миру воодушевятся таким прецедентом.

Энтони Блинкен не уточнил, о каких именно странах он говорил. Однако стоит отметить, что на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва напомнил о совместном с Китаем мирном плане из шести пунктов, в котором стороны конфликта призываются к прекращению огню в зоне боевых действий. Впоследствии стороны должны начать переговоры, на которых, скорее всего, Киев будет вынужден принять российские условия.