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Nacvark
Handelsblatt: Киев проинформировал Чехию о преждевременной детонации поставленных снарядов
Из 35 тысяч поставленных снарядов, 0,05% привели к преждевременному взрыву.

На фоне невозможности Европейского союза поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов всего за год, Чехия взяла инициативу в свои руки, заручилась поддержкой европейских стран и начала переговоры о приобретении боеприпасов за пределами Европы. Как итог, Прага смогла организовать своевременные поставки боеприпасов из различных стран, хотя и этого оказалось недостаточно из-за слабого европейское финансирование.

Немецкое издание Handelsblatt пишет, что часть полученных Вооружёнными силами Украины артиллерийских снарядов преждевременно сдетонировали, повредив таким образом артиллерийские установки и нанеся ранения личному составу. По данным издания, об этом Киев проинформировал Чехию в соответствующем деловом письме.

Отмечается, что некоторые полученные боеприпасы взрывались не на расстоянии нескольких километров от установки (как минимум), а всего лишь в 20 - 60 метрах от места залпа, из-за чего осколками были ранены военные. Handelsblatt подчёркивают, что Киев обращался с жалобой конкретно на снаряды, использовавшие взрыватели M515 и M51A5 времён Второй мировой войны.

Как итог, из поставленных 35 тысяч артиллерийских снарядов данного типа оказались непригодными 0,05% (17 боеприпасов). Таким образом из десяти тысячи залпов лишь пять привели к преждевременному разрыву.

#украина #чехия
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Bernigan
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11:06
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dimasoid1970
11:04
-из поставленных 35 тысяч артиллерийских снарядов данного типа оказались непригодными 0,05% (17 боеприпасов)- Если посчитать точнее, то 17,5 снаряда!)))
Handelsblatt: Киев проинформировал Чехию о преждевременной детонации поставленных снарядов
Bernigan
11:02
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