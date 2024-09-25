Мукомольные и комбикормовые покупают украинский товар по демпинговой цене (ниже $200), хотя ещё недавно местные фермеры могли продавать зерно по $435.

После того, как между Украиной и Россией прекратила действие «зерновая сделка», украинские власти смогли организовать транспортировку части товаров в другие страны через Чёрное море, пуская маршруты по западному побережью акватории в обход российского военного флота. Тем не менее, остальная часть зерна по-прежнему переправляется через сухопутный коридор, основным буфером которого выступает сейчас Германия.

Немецкое издание Bild пишет, что ввозимое в страну дешёвое украинское зерно негативно отражается на доходах местных фермеров, которые рискуют обанкротиться. Дело в том, что ввозимые из Украины сельскохозяйственные продукты должны транспортироваться в другие страны по заказам, но на самом деле существенная доля зерна попросту оседает на местных складах и в итоге раскупается немецкими мукомольными и комбикормовыми заводами по демпинговым ценам.

Фермер из Нижней Саксонии приводит в пример стоимость зерна летом 2022 года, когда на пике, европейские компании отдавали местным аграриям 435 евро за одну тонну продукта. Сейчас ввозимая из Украины пшеница продаётся по низкой цене - около 200 евро, в некоторых случаях заводы договариваются о её приобретении по стоимости ниже 160 евро за тонну. Другой фермер рассказывает, что из-за сложившейся ситуации им приходится продавать урожай себе в убыток, поскольку на его выращивание в соответствии с высокими стандартами Германии уходит гораздо больше, чем стоит украинская пшеница, подтвердить качество которой не представляется возможным из-за отсутствия требований по предъявлению доказательств о применении при выращивании пестицидов, минеральных удобрений и отсутствия в продукте опасных химикатов.

Bild подчеркнули, что демпинг зернового рынка Германии дешёвой украинской пшеницей не сказывается положительно на цене хлебобулочных изделий, которые за последние четыре года выросли в стоимости на 34,4%. Генеральный директор ассоциации пекарей страны Фридеман Берг объясняет, что пекарни имеют долгосрочные контракты и низкие цены на сырьё не могут моментально сказаться на стоимости готового продукта. В то же время немецкие пекари имеют другие расходы, не связанные с пшеницей, например на выросшую в цене электроэнергию, необходимость достойной оплаты труда персоналу и выполнения всех бюрократических норм Европейского союза. Что касается последнего, только в январе новая директора Европейского союза потребовало от фермеров подтверждать, что используемое ими сырья не привело к уничтожению лесов, а это, в свою очередь, создаёт дополнительные финансовые издержки.