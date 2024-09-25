Участие в прошлом договоре приостановила Россия в феврале 2023 года.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил о готовности Соединённых Штатов Америки к переговорам с Россией по поводу заключения нового Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку данный документ является важным для обеих стран.

ДСНВ-III - взаимное соглашение, в рамках которого Соединённые Штаты Америки и Россия добровольно сократят арсенал развёрнутых ядерных боеголовок до 1,550 единиц, включая межконтинентальные баллистические ракеты, тяжёлые бомбардировщики и другие носители ядерного оружия.

По словам американского чиновника, договор о сокращении наступательных вооружений сделал мир безопаснее и Вашингтон желает оставаться в нём впредь. Однако окончательное решение, будут ли возобновлены переговоры в данном направлении зависит от Москвы - подчеркнул Джон Кирби.

Стоит отметить, что в феврале 2023 года Россия вышла из ДСНВ по решению российского президента Владимира Путина, который обвинил Запада в нечестном подсчёте стратегических вооружений. Он отметил, что разработка новой версии данного документа должна предусматривать то, как страны-участники НАТО (речь о Франции и Великобритании) будут учитывать свои стратегические арсеналы. Основной претензия Москвы заключалась в том, что договор не учитывает размещение Парижем и Лондоном своих наступательных вооружений, которые могут быть применены НАТО, куда как раз таки входят Соединённые Штаты Америки.