По данным издания, в Тегеране считают, что сейчас неподходящее время для удара по израильским территориям.

На фоне попыток Соединённых Штатов Америки совместно с Египтом и Катаром урегулировать палестино-израильский конфликт мирным путём, в Иране временно отказались от «удара возмездия» по израильским территориям. Несмотря на то, что переговоры пока не принесли реальный результат, Тегеран до сих пор не провёл новую серию атак по Израилю и, скорее всего, не планирует делать этого в ближайшем будущем.

Издание Axios пишет, что ливанское шиитской движение «Хезболла», подвергающееся обстрелам со стороны Израиля, обратилось к Ирану с просьбой присоединиться к ответным ударам по израильским территориям из-за обострения ситуации на юге Ливана.

Однако, по данным издания, Тегеран ответил отказом, подчеркнув, что сейчас неподходящее время для начала атаки на Израиль, в том числе из-за визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций.

Примечательно, что во время своего выступления Пезешкиан упомянул попытки Тель-Авива развить масштабную войну на Ближнем Востоке. Однако он отметил, что Иран не попадётся в эту «ловушку» и не внесёт свой вклад в эскалацию конфликта между «Хезболлой» и Израилем. По всей видимости, в Тегеране понимают, что в таком случае Вашингтон будет решительно поддерживать израильских властей, а не отговаривать их от дальнейших военных действий в регионе.