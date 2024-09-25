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Nacvark
Генсек ООН Гуттериш допускает распространение российско-украинского конфликта на другие регионы
Он считает, что боевые действия лишь набирают обороты.

Генеральный секретарь Организации объединённых наций (ООН) Антониу Гутерриш во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи заявил, что российско-украинский конфликт продолжает подвергаться эскалации, а боевые действия лишь набирают обороты. Он призывает мировое сообщество завершить конфликт на основе международного права и положений Устава ООН.

По его словам, сейчас не прослеживаются никакие признаки ослабления боевых действий. Он признал, что за это всё гражданские лица расплачиваются своими разрушенными жизнями.

Гуттериш обеспокоен, что перспективы всего мира омрачаются угрозами применения ядерного оружия, а некоторые государства пренебрегают международным правом, не неся при этом соответствующей ответственности. Он утверждает, что происходит это как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

С учётом всего вышеописанного, Антониу Гуттериш выразил мнение, что российско-украинский конфликт несёт в себя всё большие риски, связанные с его эскалацией. Ситуация лишь усугубляется с каждым днём и есть риск распространения военного конфликта на территории других государств, поэтому остановить боевые действия необходимо как можно скорее.

#россия #украина #оон #антониу гуттериш
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