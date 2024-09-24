Польский президент утверждает, что он пытался сделать всё возможное, чтобы избегать точек напряжения между Варшавой и Киевом, но сейчас взаимоотношениями с украинскими властями занимается новое правительство.

Несмотря на то, что Польша оказывает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине с 2022 года, а также приняла миллионы бежавших из страны украинцев, в выстраивании хороших отношений между Киевом и Варшавой есть препятствия, как исторические, так затрагивающие национальные интересы обеих государств.

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat прокомментировал польско-украинские отношения, подчеркнув, что лично он пытался выстраивать их так, чтобы избежать точек напряжения между Киевом и Варшавой вопреки имеющимся разногласиям по непростым темам, требующим дальнейшего диалога. В пример он приводит ситуацию, когда он встретился в Луцке с Владимиром Зеленским в годовщину Волынской трагедии, вместе с ним возложив цветы в память о погибших. Сейчас, как раз таки тема «Волынской резни» является одной из точек накала в отношениях между странами.

Однако, как подчеркнул польский президент, с приходом правительства премьер-министра Дональда Туска, именно они, в частности министр иностранных дел Радослав Сикорский, занимаются внешней политикой и несут личную ответственность за ухудшение отношений с Украиной. Стоит напомнить, что недавно Сикорский поставил ультиматум Киеву, потребовав признать вину украинцев в организации «Волынской резни», иначе Варшава не поддержит интеграцию страны в Европейский союз.

Анджей Дуда не отрицает ухудшение отношений между Украиной и Польшей, но снимает с себя ответственность и видит здесь основную ответственность со стороны польского правительства.