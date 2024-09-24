Низкие цены на экспортную китайскую сталь нанесли удар по местным производителям.

Издание Financial Times пишет, что европейские производители стали призывают Европейский союз вмешаться в ситуацию с резким ростом импорта из Китая, воспрепятствовав этому и поддержав местные компании. Отмечается, что дешёвая китайская сталь вытесняет европейского производителя с рынка.

Европейские металлурги предлагают защитить рынок от мирового избытка мощностей, призывая помочь местным производителям, пострадавшим из-за слабого спроса на их товар и в то же время высокие цены на энергоносители. Ситуация доходит до того, что европейская сталь не имеет шансов конкурировать с китайской, поскольку в Китае экспортируют её ниже себестоимости производимого сырья в Европе.

Financial Times акцентируют внимание на том, что в 2024 году экспорт стали из Китая достиг объёма более чем 100 миллионов тонн. На фоне такого всплеска ряд стран уже ввели пошли на импорт китайской стали, чтобы отрегулировать цену и защитить местного производителя. К аналогичным мерам призывают и Европейский союз, в частности генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт предлагает предпринять «глобальные меры тарифного типа».

Примечательно, что издание Bloomberg пишет о серьёзном риске банкротства ряда сталелитейных заводов в Китае. Внутренний спрос в стране пошёл на спад, из-за чего как компании начинают экспортировать сталь в другие страны по демпинговым ценам, а это, в свою очередь, породило негативную реакцию местных производителей, в чьи страны экспортируют китайскую сталь. Тем не менее, эксперты в комментарии Bloomberg не видят условий для изменения ситуации вплоть до 2026 года.