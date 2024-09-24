В военном плане с учётом географического положения акватории это считают возможным.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило заявил, что военное сотрудничество его страны с Финляндией сосредоточено на морской обороне и основной его целью является разработка планов по закрытию Финского залива (обеспечивает выход с прибрежных зон Санкт-Петербурга в Балтийское море) для российских кораблей, если такая необходимость возникнет из-за военной угрозы. По словам эстонского генерала, вполне вероятно, что уже вскоре страны могут составить более конкретный план действий, который позволит устранить активность стратегического противника в Балтийском море путём блокады Финского залива. Он подчеркнул, что в военном плане это выполнимо и Таллин совместно с Хельсинки движутся в этом направлении.

Не уточняются, имеются ли планы закрыть Финский залив в ближайшем будущем, но, вероятнее всего, нет. Такой план может быть задействован на случай прямого конфликта России и НАТО.

Бывший главный редактор финского милитари-журнала Suomen Sotilas Яакко Пууперь уже называл закрытие Финского залива техническим возможным шагом. Он отметил, что географическое положение акватории этому благоприятствует, тем более если учесть применение морских мин. Таким образом можно было бы изолировать Балтийской флот Военно-морского флота России и подвергнуть его ракетным атакам.