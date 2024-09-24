По данным источников, в службе безопасности проводят проверку всех используемых устройств, причём не только коммуникационного оборудования.

Издание Reuters, ссылаясь на информированные источники, пишет, что после того, как на территории Ливана произошла массовая детонация электронных устройств, в частности пейджеров и портативных раций, в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) запретили своим военным использовать любые технические средства коммуникации.

По данным издания, сейчас службы безопасности проводят масштабную проверку всего оборудования, причём не только коммуникационного. При этом отмечается, что большинство используемого КСИР оборудования было либо поставлено из Китая или России, либо произведено самостоятельно. Иранские власти также запросили техническую оценку ситуации с подрывом пейджеров у ливанской шиитской группировки «Хезболла» и получили на экспертизу некоторые образцы взорванных пейджеров.

Источник издания рассказывает Reuters, что в Тегеране обеспокоены активностью израильских спецслужб и начинают расследование в отношении личного состава КСИР среднего и высшего звена, проверяя их банковские счета за рубежом, истории их поездок или семьи. Таким образом служба безопасности хочет удостовериться, что среди военных нет израильских шпионов.

Reuters также узнали от представителя иранской службы безопасности, что военнослужащие КСИР используют в системах обмена сообщениями сквозное шифрование. Какими именно способами коммуницируют военные - рассказывать он отказался.