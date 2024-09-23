Он перечислил все последствия, с которым мог столкнуться Запад в 2022 году, если бы Киев не устоял.

С каждым годом поддержка Украины оружием обходится Западу дороже, а внимание западной общественности к российско-украинскому конфликту утихает. На фоне этого возникает прослеживаемая усталость в риторике определённых западных политиков, которые всё меньше желают оказывать помощь Киеву, хоть и делают это из-за взятых на себя обязательств. Украинские власти продолжают проводить работу над тем, чтобы доказать Западу свою важность.

В этот раз Владимир Зеленский в интервью The New Yorker рассказал, как Украина «спасла» Соединённые Штаты Америки от катастрофы, прямой конфронтации с Россией и серьёзных последствий во внешней политике. На примере он взял гипотетическую ситуацию, в которой Украина не устояла в 2022 году и привёл пример последствий:

В Европу, Америку и Канаду приехало бы около сорока миллионов мигрантов (реально - меньше, но даже десять миллионов беженцев хватило бы для усиления кризиса), которые, в совокупности с имеющимися в европейских странах беженцами, породили бы серьёзный миграционный кризис. Европа потеряла бы Украину, как одно из самых больших государств европейского континента, нарастив при этом присутствие России, пророссийских настроений в Германии и Польше, серьёзно ударив по влиянию Соединённых Штатов Америки в странах Европейского союза. Не исключён новый военный конфликт, куда Вашингтон будет уже вовлечён всеми силами, что нанесёт катастрофический ущерб американской экономике из-за перехода на военные рельсы.

Более того, Зеленский в защиту Соединённых Штатов Америки заявил, что они и вовсе не участвуют в этом конфликте, а совсем наоборот - были «спасены» Киевом от прямой конфронтации с Москвой.

Владимир Зеленский предупредил, что если Запад решит прекратить оказывать помощь Киеву после двухлетней военной и экономической поддержки, есть риск «умножить на ноль» все инвестиции и стать полноценным участником конфликта с Россией, задействовав на поле боя уже американские войска.