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Nacvark
Киев ведёт переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter
Некоторые страны были готовы поставить свою авиацию, но после отказались, поскольку было принято решение сконцентрироваться на одном самолёте - F-16. Однако этого ВСУ оказалось недостаточно.

После того, как на Западе санкционировали поставку Вооружённым силам Украины американских истребителей F-16, Швеция сообщила о готовности поставить Киеву свои истребители Saab JAS 39 Gripen. Однако уже летом министр иностранных дел Тобиас Билльстрём объяснил, что украинская армия не нуждается в шведских самолётах, поскольку страна уже получает американскую авиацию. Тогдашний спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат также подтвердил, что обслуживать два типа западных самолётов будет крайне тяжело, поэтому стоит сосредоточится на F-16.

Однако уже вчера министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ведёт переговоры по поводу поставок шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen и европейских самолётов Eurofighter Typhoon. Он подчеркнул, что переговоры идут на очень хороших платформах и по данной авиации ожидается решение. Помимо этого украинский министр напомнил, что были обещаны поставки не только F-16, но и французских истребителей Mirage-2000.

По всей видимости, учитывая достаточно медленный темп поставок американских истребителей, в Киеве начали требовать от Запада поставок большей разновидности самолётов, чтобы параллельно обучать пилотов и постараться таким образом достичь паритета в авиации с Россией хотя бы на некоторых направлениях.

#украина #gripen #eurofighter
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