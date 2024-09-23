Касается это программ, собирающих данные о других транспортных средствах и пешеходах.

Издание Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, пишет, что Министерство торговли Соединённых Штатов Америки рассматривает введение запрета на использование китайского и российского программного обеспечения, которое позволяет подключаться к интернету и навигационным системам.

Касается это программ, позволяющих получать данные о других транспортных средствах и пешеходах в радиусе 300 метров от автомобиля, чтобы оценивать ситуацию на дороге. Объясняется решение тем, что в Вашингтоне взволнованы возможным риском взломом данных программ отслеживания, который позволит России или Китаю получить доступ ко всем дорожным данным от водителей. Предполагается, что на ввозимые в страну китайские автомобили, которые подключаются к интернету, могут быть введены ограничения, вплоть до запрета на продажу в Соединённых Штатах Америки.

Помимо этого американское ведомство может ввести запрет на тестирование китайских и российских технологий, предусматривающих беспилотную систему вождения или связи с другим транспортом.

Ранее Генеральный директор американской компании Ford Джим Фарли в статье The Wall Street Journal рассказывал о преимуществах китайских автомобилей перед американскими машинами. Одним из таких преимуществ как раз таки были новаторские технологии, открывающие потребителю новые возможности в удобном управлении своим транспортом.