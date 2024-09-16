В статье The Wall Street Journal он подчеркнул особенности китайских электромобилей, которые позволяют им конкурировать с лидерами рынка.

Китайские автопроизводители продолжают наращивать число продаж своих автомобилей, конкурируя с проверенными десятилетиями американскими и европейскими компаниями. За прошлый год Китаю удалось продать 21,7 миллионов автомобилей, треть из которых - электрокары. Таким образом китайские компании нарастили продаж на 36% по сравнению с 2022 годом.

Генеральный директор американской компании Ford Джим Фарли в статье The Wall Street Journal рассказал о поступающей «экзистенциальной угрозе» со стороны китайских автопроизводителей для мирового рынка автопродаж. По его словам, китайским компаниям удаётся использовать дешёвые комплектующие, предлагать потребителю современные цифровые решения, тем самым агрессивно расширяясь на зарубежный рынок.

Американский бизнесмен отметил, что всего за несколько лет китайская компания BYD и другие автопроизводители смогли отнять у доминировавших иностранных конкурентов целую долю рынка. Всё это благодаря низким ценам и высокотехнологичным решениям. В пример он приводит внедрение в китайские электрокары искусственного интеллекта и других технологий, которых нет в американский аналогах.

The Wall Street Journal вспомнили и слова основателя американской компании по производству электрокаров Tesla Илон Маска, который назвал Китай самым конкурентоспособным автопроизводителем в мире.