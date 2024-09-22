Украинский министр утверждает, что правительство поделилось информацией о ракетной программе с западными партнёрами.

В этом месяце украинские власти подтвердили существование собственной ракетной программы, которая, по словам экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, якобы разрабатывалась ещё с 2020 года. Пока непонятно, какие конкретные возможности у украинских ракет и какие их типы существуют, применялись ли они уже для ударов по российским территориям.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинское правительство обменялось с западными партнёрами информацией о собственной ракетной программе. Он утверждает, что она «достаточно мощная» и Запад поддержит её.

Украинский министр отметил, что ожидает услышать от союзников, в какой степени они готовы поддерживать производство украинских ракет и беспилотников. Он также добавил, что Запад предоставил устное согласие о готовности финансировать всю программу.

Помимо этого Рустем Умеров рассказал, что Киев информирует Запад о своих наступательных, контрнаступательных и оборонных операциях во время их планирования. Таким образом союзники в курсе того, какими ресурсами и для достижения каких целей эти операции проводятся. Умеров подчеркнул, что данный вопрос поднят до «стратегического уровня».