До этого сообщалось, что израильские спецслужбы организовали сеть поставок средств связи для «Хезболлы» через подставную венгерскую фирму.

После массового подрыва в Ливане пейджеров и портативных раций, которые использовали участники ливанской шиитской группировки «Хезболла», издание The New York Times раскрыло схему, благодаря которой израильские спецслужбы смогли организовать целую сеть поставок заминированных средств связи на ливанские территории. Предполагалось, что подставная венгерская фирма BAC Consulting продавала «Хезболле» пейджеры, закупая их при этом на заводе в Тайване, где они минировались. Информацию подтвердила также тайваньская компания Gold Apollo.

Управление по защите конституции Венгрии провело расследование на этот счёт, придя к выводу, что ни одна венгерская компания или местные специалисты непричастны к производству взорвавшихся в Ливане средств связи. В ведомстве утверждают, что ни один пейджер не находился на венгерских территориях и, соответственно, не мог тут быть произведён или модифицирован.

Обнародованные результаты были переданы международным организациям и комиссии по национальной безопасности венгерского парламента.

Стоит отметить, что в заявлении идёт речь конкретно о непричастности венгерских компаний и граждан к производству или модификации пейджеров. В материале The New York Times венгерская компания BAC Consulting была указана как посредник, который закупал средства связи для поставки «Хезболле».