Компания на протяжение многих лет минировала электронные устройства, поставляя их ливанской шиитской группировке.

С 17 по 18 сентября в Бейруте и других городах Ливана, где находятся основные ячейки ливанской шиитской группировки «‎Хезболла», прозвучали взрывы. Оказалось, что у сторонников организации начали детонировать пейджеры, портативные рации и другие электронные устройства. Позже министр обороны Израиля Йоав Галлант фактически подтвердил, что это была спланированная израильскими спецслужбами операция. В Соединённых Штатах Америки отвергли причастность к действиям Тель-Авива.

Издание The New York Times рассказало о том, как израильским спецслужбам удалось провернуть операцию такого рода, в ходе чего были ранены тысячи ливанских граждан.

По данным издания, «Моссад» через созданную венгерскую фирму BAC Consulting на протяжение многих лет заключал контракты на продажу электронных устройств «‎Хезболле», при этом в качестве исполнителя работ указывая тайваньскую компанию. В то же время, на производстве, всё это время минировали пейджеры, чтобы подорвать их в «день Х». ABC News указывают, что операция проходила на протяжение пятнадцати лет.

Израильские спецслужбы знали об опасениях руководства «‎Хезболлы» по поводу возможной слежки за ними через телефоны. По этой причине организация закупала пейджеры, переведя своих членов на безопасные электронные устройства, которые невозможно отследить. Однако Тель-Авив воспользовался этим, направив таким образом «Хезболле» тысячи «троянских коней», при этом даже заработав на их продаже.

Чем больше участников ливанской группировки отказывались от современных гаджетов, тем больше заминированных пейджеров попадали в Ливан - подчёркивает The New York Times.