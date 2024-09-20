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Nacvark
The New Tork Times рассказали, как Израиль заминировал тысячи пейджеров «‎Хезболлы»
Компания на протяжение многих лет минировала электронные устройства, поставляя их ливанской шиитской группировке.

С 17 по 18 сентября в Бейруте и других городах Ливана, где находятся основные ячейки ливанской шиитской группировки «‎Хезболла», прозвучали взрывы. Оказалось, что у сторонников организации начали детонировать пейджеры, портативные рации и другие электронные устройства. Позже министр обороны Израиля Йоав Галлант фактически подтвердил, что это была спланированная израильскими спецслужбами операция. В Соединённых Штатах Америки отвергли причастность к действиям Тель-Авива.

Издание The New York Times рассказало о том, как израильским спецслужбам удалось провернуть операцию такого рода, в ходе чего были ранены тысячи ливанских граждан.

По данным издания, «Моссад» через созданную венгерскую фирму BAC Consulting на протяжение многих лет заключал контракты на продажу электронных устройств «‎Хезболле», при этом в качестве исполнителя работ указывая тайваньскую компанию. В то же время, на производстве, всё это время минировали пейджеры, чтобы подорвать их в «день Х». ABC News указывают, что операция проходила на протяжение пятнадцати лет.

Израильские спецслужбы знали об опасениях руководства «‎Хезболлы» по поводу возможной слежки за ними через телефоны. По этой причине организация закупала пейджеры, переведя своих членов на безопасные электронные устройства, которые невозможно отследить. Однако Тель-Авив воспользовался этим, направив таким образом «Хезболле» тысячи «троянских коней», при этом даже заработав на их продаже. 

Чем больше участников ливанской группировки отказывались от современных гаджетов, тем больше заминированных пейджеров попадали в Ливан - подчёркивает The New York Times.

#израиль #хезболла #ливан
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Израиль провёл массированный обстрел Ливана
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Станислав Богданов
12:13
Ну что ж, если это так, то начну заворачивать свою мобилку в фольгу, на всякий случай.
Израиль провёл массированный обстрел Ливана
Bernigan
12:11
Мля отличный холодный ССД на 500 гб, всего за 2к с мегамаркета, и походу там даже TLC память
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
Такой то
12:05
Станислав Богданов
Израиль провёл массированный обстрел Ливана
Такой то
12:03
Станислав Богданов
The New Tork Times рассказали, как Израиль заминировал тысячи пейджеров «‎Хезболлы»
OgoGoLog
12:01
Всё что делает Израиль - всегда согласовывается с США. А США "заглядывает" во все контейнеры электроники Европы и Юго-Восточной Азии. Так что бойся, за слабое исполнение нахрюка и у тебя мобилку диста...
Израиль провёл массированный обстрел Ливана
Александр Олейников
12:00
Собирал 4 сборки знакомым на подобии такой. В танки и старые игры всё летает. Для нетребовательных игр маст хэв
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Такой то
11:58
Станислав Богданов
Forbes: Израильские спецслужбы стоят за «пейджерной» атакой в Ливане
denacifikator
11:58
4000 взрывов пейджеров было разом,это похороны мировой электроники подругому называется.То есть человечество не нужно,это очень похоже,на войну бога с сатаной.
Израиль провёл массированный обстрел Ливана
vl
11:58
Прочитай статью, в ней всё рассказано и показано.
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
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